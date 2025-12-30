В калининградском Музее советского детства весь январь будут показывать выставку, посвящённую народным промыслам

В Музее советского детства в Калининграде открылась выставка «Русские узоры»0+, посвящённая традициям народного искусства. В экспозицию включили как современные работы, так и предметы старины. Подробности «Клопс» рассказал директор музея Никита Никитин.

В фокусе выставки — многослойность и разнообразие художественных промыслов. Гости могут увидеть 49 графических работ, выполненных студентами БФУ из клуба «Балтийские узоры».

«Принципиально, что у нас в музее у студентов есть возможность показать своё творчество, — отметил Никитин. — В основу выставки легли работы, которые собрала её куратор Тома Мигунова. Она придумала концепцию, и вместе со студентами разных направлений, регионов и даже стран подготовили эти работы».

Есть на выставке и подлинные артефакты: например, расписные доски и веретено XIX века с хорошо сохранившимся орнаментом.

Отдельное внимание организаторы выставки уделили городецкой росписи с её насыщенными цветами и жанровыми сценами. Не забыли и про русские платки, знаменитые своими цветами и мастерством рисунка.