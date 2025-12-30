В калининградском Музее советского детства весь январь будут показывать выставку, посвящённую народным промыслам

В Музее советского детства в Калининграде открылась выставка «Русские узоры»0+, посвящённая традициям народного искусства. В экспозицию включили как современные работы, так и предметы старины. Подробности «Клопс» рассказал директор музея Никита Никитин.
В фокусе выставки — многослойность и разнообразие художественных промыслов. Гости могут увидеть 49 графических работ, выполненных студентами БФУ из клуба «Балтийские узоры».
«Принципиально, что у нас в музее у студентов есть возможность показать своё творчество, — отметил Никитин. — В основу выставки легли работы, которые собрала её куратор Тома Мигунова. Она придумала концепцию, и вместе со студентами разных направлений, регионов и даже стран подготовили эти работы».
Есть на выставке и подлинные артефакты: например, расписные доски и веретено XIX века с хорошо сохранившимся орнаментом.
Отдельное внимание организаторы выставки уделили городецкой росписи с её насыщенными цветами и жанровыми сценами. Не забыли и про русские платки, знаменитые своими цветами и мастерством рисунка.
Выстроена выставка как путешествие по миру русских орнаментов — от строгой мезенской росписи до утончённой федоскинской миниатюры. Это, по словам авторов, позволяет увидеть не только различия между художественными традициями, но и их внутреннее родство.
Торжественное открытие состоялось в выходные — присутствовали студенты, преподаватели, школьники и спортсмены адаптивной школы плавания, а ещё — Дед Мороз и Снегурочка.
Выставка «Русские узоры» будет открыта для посетителей до конца января. Она находится в Музее советского детства (Чернышевского, 56а), вход бесплатный.
