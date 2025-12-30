Зима, танцы и хиты 90-х: Кауп приглашает на новогоднюю дискотеку 4 января

Поселение викингов под Зеленоградском 4 января приглашает на новогоднюю программу. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Праздник рассчитан на тех, кто не готов завершать каникулы после боя курантов и предпочитает встречать Новый год в движении — с танцами, музыкой и живым общением. Гостей ждёт танцпол на свежем воздухе с хитами от 90-х до сегодняшних дней, конкурсы с юмором и призами и тематические фотозоны.

Организаторы советуют одеваться тепло: праздник проходит на улице. При этом согреться можно не только в танце — для отдыха будут открыты Длинный дом и харчевня, где можно перевести дух у очага.

Музыкальную часть вечера возьмёт на себя кавер-группа «ДискоДяди». Коллектив обещает энергичное шоу и обширный танцевальный сет.

Начало в 18:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише»