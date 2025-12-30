Статья

Где на новогодних каникулах в Калининграде можно будет покататься на коньках

Где на новогодних каникулах в Калининграде можно будет покататься на коньках - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

Каток — хороший выход для тех, кто не хочет в новогодние каникулы сидеть дома. В Калининграде выйти на лёд можно будет в четырёх местах. «Клопс» рассказывает подробности.

Стадион «Балтика»

Каток располагается на проспекте Мира, 15. Посетители могут приобрести билеты трёх категорий, стоимость которых зависит от времени сеанса: 

  1. взрослый билет стоит от 300 до 500 рублей, 
  2. детский (до 14 лет) — от 200 до 500 рублей, 
  3. льготный — от 150 рублей. 

Для посетителей со своими коньками билет дешевле. В новогодние праздники сеансы катания будут проходить каждый час с 9:00 до 21:00 (каток закрывается в 22:00).

Парк «Юность» 

Каток работает ежедневно на Тельмана, 3. Стоимость билетов — от 400 до 600 рублей.

31 декабря каток не работает. 1 января сеансы будут проходить с 11:30, 13:00. 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30. С 2 по 11 января добавляются сеансы с 10:00.

Golden Way

Каток находится по адресу Интернациональная, 76. В праздники стоимость билетов составляет 500 рублей для взрослых и 350 рублей для детей. За дополнительную плату можно взять напрокат коньки.

В новогоднюю ночь сеансы будут проходить каждый час с 1:00 до 5:00. Стоимость единого билета — 750 рублей.

Парк «Южный»

100-метровый каток находится рядом с главным входом. Он будет работать до 31 января.

Точный график, а также стоимость сеанса в праздничные дни нужно уточнять в кассе.

Central Ice

Каток в Центральном парке предлагает сеансы катания с 11:00 до 22:15.

Расписание: 

  • 11:00—12:00, 
  • 12:30—13:30, 
  • 14:00—15:00, 
  • 15:30—16:30, 
  • 17:00—18:00, 
  • 18:30—19:30, 
  • 20:00—21:00,

В выходные и праздничные дни взрослый и детский билет стоят соответственно 500 и 400 рублей. Прокат коньков оплачивается отдельно, а их выдача осуществляется за 15 минут до начала сеанса.

В «Альбатросе», на Сельме, возле «Z-Форта» и в «Резиденции Королей» в этом году катки не работают.

