Где на новогодних каникулах в Калининграде можно будет покататься на коньках

Иллюстрация: Midjourney

Каток — хороший выход для тех, кто не хочет в новогодние каникулы сидеть дома. В Калининграде выйти на лёд можно будет в четырёх местах. «Клопс» рассказывает подробности.

Стадион «Балтика» Каток располагается на проспекте Мира, 15. Посетители могут приобрести билеты трёх категорий, стоимость которых зависит от времени сеанса: взрослый билет стоит от 300 до 500 рублей, детский (до 14 лет) — от 200 до 500 рублей, льготный — от 150 рублей. Для посетителей со своими коньками билет дешевле. В новогодние праздники сеансы катания будут проходить каждый час с 9:00 до 21:00 (каток закрывается в 22:00).

Парк «Юность» Каток работает ежедневно на Тельмана, 3. Стоимость билетов — от 400 до 600 рублей. 31 декабря каток не работает. 1 января сеансы будут проходить с 11:30, 13:00. 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30. С 2 по 11 января добавляются сеансы с 10:00.

Golden Way Каток находится по адресу Интернациональная, 76. В праздники стоимость билетов составляет 500 рублей для взрослых и 350 рублей для детей. За дополнительную плату можно взять напрокат коньки. В новогоднюю ночь сеансы будут проходить каждый час с 1:00 до 5:00. Стоимость единого билета — 750 рублей.

Парк «Южный» 100-метровый каток находится рядом с главным входом. Он будет работать до 31 января. Точный график, а также стоимость сеанса в праздничные дни нужно уточнять в кассе.

Central Ice Каток в Центральном парке предлагает сеансы катания с 11:00 до 22:15. Расписание: 11:00—12:00,

12:30—13:30,

14:00—15:00,

15:30—16:30,

17:00—18:00,

18:30—19:30,

20:00—21:00, В выходные и праздничные дни взрослый и детский билет стоят соответственно 500 и 400 рублей. Прокат коньков оплачивается отдельно, а их выдача осуществляется за 15 минут до начала сеанса.