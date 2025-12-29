«Это инвестиция в будущее»: в Калининграде после ремонта открылись два молодёжных клуба

В минувшие выходные в микрорайоне имени Александра Космодемьянского начали работу сразу два молодёжных клуба. Об открылись после ремонта и обновления. Об этом сообщают городские власти.
Центр допризывной подготовки
Городской центр допризывной подготовки молодёжи находится в переулке Карташева, 12. После капитального ремонта пространство заметно изменилось: обновлены инженерные сети, полностью заменена электропроводка, а также выполнен косметический ремонт.
Центр помогает молодым людям подготовиться к службе в армии. Новая программа включает занятия по допризывной подготовке, которые дадут участникам базовые знания и навыки. Запланированы также однодневные военно-полевые сборы и городские военно-тактические игры, где полученный опыт можно будет применить на практике.
«Спутник»
Молодёжный клуб «Спутник» расположен на улице Карташева, 6. «На площади более ста квадратных метров организован современный качественный досуг молодёжи, возможность заниматься разноплановым творчеством и самореализацией», — заявили в администрации.
В «Спутнике» также работают с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Елена Дятлова в своём телеграм-канале подчеркнула, что в этом году с помощью программы «Регион для молодых» власти города обновили восемь клубов, а для десяти закупили современное оборудование.
«Создание комфортной среды для молодёжи — это инвестиция в будущее, залог процветания всего региона», — отметила сити-менеджер.
Анна Мусевич рассказала, где и как молодые калининградцы могут находить себя.