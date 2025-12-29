«Это инвестиция в будущее»: в Калининграде после ремонта открылись два молодёжных клуба

Центр помогает молодым людям подготовиться к службе в армии. Новая программа включает занятия по допризывной подготовке, которые дадут участникам базовые знания и навыки. Запланированы также однодневные военно-полевые сборы и городские военно-тактические игры, где полученный опыт можно будет применить на практике.

Городской центр допризывной подготовки молодёжи находится в переулке Карташева, 12. После капитального ремонта пространство заметно изменилось: обновлены инженерные сети, полностью заменена электропроводка, а также выполнен косметический ремонт.

В «Спутнике» также работают с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Молодёжный клуб «Спутник» расположен на улице Карташева, 6. «На площади более ста квадратных метров организован современный качественный досуг молодёжи, возможность заниматься разноплановым творчеством и самореализацией», — заявили в администрации .

Елена Дятлова в своём телеграм-канале подчеркнула, что в этом году с помощью программы «Регион для молодых» власти города обновили восемь клубов, а для десяти закупили современное оборудование.

«Создание комфортной среды для молодёжи — это инвестиция в будущее, залог процветания всего региона», — отметила сити-менеджер.