Шесть книг, которые вернут веру в чудеса даже самым циничным взрослым

Вера в волшебство — неизменный спутник новогодних праздников. Порой даже самым серьёзным и циничным людям хочется добавить в свою жизнь немного магии. «Клопс» выбрал шесть книг, которые помогут вернуть веру в чудеса.

«35 кило надежды»12+ Анна Гавальда Тринадцатилетний Грегуар Дюбоск плохо учится и ненавидит уроки. Единственное, что приносит ему радость, — мастерская, где он создаёт разные вещи собственными руками. Однажды мальчик узнаёт о лицее, в котором сможет реализоваться, и отправляет туда письмо, прикладывая чертежи своего первого изобретения — машинки для чистки бананов. Книга, выдержавшая множество изданий на разных языках, рассказывает о выборе жизненного пути и верности себе. Читатель видит мир глазами ребёнка — с его переживаниями, сомнениями, надеждами и страхами — однако многие могут узнать в Грегуаре себя.

«Каждый хочет любить»16+ Марк Леви Антуан и Матиас — друзья. Оба воспитывают детей после развода с жёнами. Чтобы облегчить повседневные заботы, мужчины решают поселиться под одной крышей. Оба разочарованы в женщинах и не собираются искать новую любовь — но жизнь вносят свои коррективы. «Каждый хочет любить» — рассказ о том, как взрослые учатся снова доверять и любить. Книга сочетает в себе лёгкий юмор, житейскую мудрость и мягкую грустинку, заставляя читателя улыбаться и сочувствовать. Когда герои находят своё счастье, и всем, кто следил за их приключениями, тоже хочется поверить в лучшее.

«Цветы для миссис Харрис»16+ Пол Гэллико Ада Харрис, скромная уборщица из Лондона, однажды видит у своей клиентки невероятно красивое платье от Dior. Эта мечта кажется невозможной: женщина едва сводит концы с концами. Но Ада упорно идёт к своей цели: экономит, играет в лотерею, работает ещё усерднее и в итоге отправляется в Париж за тем самым платьем. Это трогательная история о силе человеческого духа. Миссис Харрис — не идеальная, но обаятельная и милая — меняет мир вокруг себя и вдохновляет на это читателей. Книга вышла в далёком в 1958 году, но до сих пор очаровывает людей разных возрастов.

«Сахарная королева»16+ Сара Эдисон Аллен 27‑летняя Джози живёт с властной матерью, и единственное, что делает её счастливой, — это тайник с конфетами и любовными романами. Жизнь девушки меняется, когда о её тайне узнаёт Делла Ли Баркер — эксцентричная и откровенно скандальная дама. Две совершенно разные по характеру женщины — Джози и Делла — учат друг друга быть счастливыми. И, разумеется, в конце обеих героинь ждёт исполнение желаний. Несмотря на некоторую сказочность, эта тёплая и уютная история способна надолго поднять настроение.

«Посмотри на меня»16+ Сесилия Ахерн Жизнь Элизабет давно распланирована, в ней нет места мечтам. Заботы о семье поглотили девушку полностью, а прошлые отношения закончились так, что теперь она запрещает себе надеяться. Но всё меняется, когда в её доме неожиданно появляется обаятельный мужчина. «Посмотри на меня» — книга о том, как сложно порой отпускать страхи и открываться миру. Все эмоции героини описаны подробно и ярко, поэтому ей легко сопереживать. Кроме того, в истории Элизабет есть немного магии — как раз достаточно, чтобы и читателям захотелось поверить в чудеса.

«Тринадцатая редакция»16+ Ольга Лукас Действие разворачивается в компании, сотрудники которой помогают исполнять чужие желания. Они бескорыстно помогают тем, кто приходит к ним за помощью. Однако у «Тринадцатой редакции» есть конкуренты, требующие за исполнение желаний душу и бессмертие. Герои здесь — самые обычные люди, в которых легко узнать знакомых или самого себя. Чуть ироничная, но неизменно добрая книга предлагает задуматься: что стоит за желаниями и все ли из них стоит исполнять?