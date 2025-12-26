В Морском выставочном центре открылась обновлённая Янтарная каюта (фото)

В четверг, 25 декабря, в Морском выставочном центре Светлогорска открылась Янтарная каюта. Главный мотив обновлённой экспозиции — натуралист вернулся из своего 25-го рейса. Об этом сообщили в Музее Мирового океана.

В залах представлены произведения декоративно-прикладного искусства из янтаря, а также редкие палеонтологические и геологические находки. Есть на выставке и карты, на которых показано, где в Средневековье добывали сукцинит.

Сейчас коллекцию дополнили предметы, связанные с далёкими портами: янтарные обезьяны, попугаи, слон, сачок для бабочек и походный набор энтомолога. Для их создания использовался не только балтийский янтарь, но также японский и доминиканский.