Истории горожан и зимние традиции Кранца: в Зеленоградске проведут аудиоэкскурсии по Курортному проспекту

В декабре и январе в Зеленоградске можно посетить уникальную экскурсию. Иммерсивная прогулка «Рождественская история в наушниках» по центру зимнего Зеленоградска превратит Курортный проспект в сцену для оживших городских легенд.

Гости увидят старинную архитектуру курорта в огнях праздничной иллюминации, полюбуются нарядной ёлкой, насладятся ароматами свежей выпечки. Аутентичное звуковое сопровождение с голосами профессиональных актёров перенесёт участников в атмосферу старого Кранца — с историями домов и их жителей.

Особое место в аудиоспектакле занимают рождественские традиции: интерактивы, подарочные открытки, праздничные угощения от фабрики марципана и рассказы о том, как наряжали дома и чем лакомились на праздник.

Экскурсия начинается около железнодорожного вокзала. Продолжительность — около 65 минут.

