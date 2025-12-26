В Калининграде фотографы и художники сообща подготовили необычную зимнюю выставку (фото)

В четверг, 25 декабря, в Областном Доме народного творчества (ОДНТ) открылась выставка «Накануне Рождества»0+. Представлены работа авторов, входящих в творческий союз «Симбиоз». Об этом «Клопс» рассказала организатор проекта Наталья Фомина.
Все работы выставки объединяет общий формат: новогодние открытки. На них фотографы и художники изобразили зимние пейзажи, виды городов и «портреты» птиц в заснеженном парке. «Каждая работа наполнена светом их сердец и желанием подарить зрителям капельку рождественского чуда!» — рассказала Наталья Фомина.
Главным сюрпризом для гостей вернисажа стали не картины, а авторские ёлочные шары, расписанные вручную. Идея оказалась настолько удачной, что несколько экземпляров нашли своих новых владельцев прямо в день открытия.
Особенность этой выставки, как и всех проектов «Симбиоза», в том, что авторы работают сообща: художники, фотографы и создатели сувениров опираются на одни и те же образы. Каждый видит основу по-своему, и получаются уникальные работы.
На открытии с приветственными словами выступили директор ОДНТ Ольга Власова, руководитель информационно-аналитической и клубной работы Ольга Бондаренко и руководитель отдела выставок Елена Бодякова.
Все они сошлись во мнении: такие проекты очень важны для развития местных художников. Кроме того, сотрудницы ОДНТ поздравили всех собравшихся с наступающими праздниками. Коллектив «Симбиоза», в свою очередь, поблагодарил их за помощь в организации.
Выставка продлится до 15 января 2026 года. Посетить её можно бесплатно.
