«Щелкунчик» и вечеринка «У Высоцкого»: куда сходить бесплатно в последние выходные года

В последние выходные декабря у всех полно дел... или нет? Для тех, кто хочет отвлечься от суеты, организуют несколько лекций и концертов. «Клопс» по традиции рассказывает о мероприятиях со свободным входом.
Специальный показ «Щелкунчика»12+
Когда: суббота, 27 декабря, 15:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
В рамках проекта «Шедевры мирового балета на экране» покажут экранизацию балета «Щелкунчик» хореографа Джорджа Баланчина. В этой версии 1993 года партию Щелкунчика исполнил Маколей Калкин.
Перед просмотром искусствовед Екатерина Илюшкина прочтёт мини-лекцию об истории постановки.
Вход свободный.
Концерт группы «Пурпурный дождь»18+
Когда: суббота, 27 декабря
Где: паб «Ельцин» (Гаражная, 2)
Новогодняя вечеринка с конкурсами, подарками и концертом группы «Пурпурный дождь». В программе — презентация нового клипа на песню «Виноград». Дресс-код — «мокрый и блестящий».
Вход свободный.
Концерт «Вместе — дружная семья»0+
Когда: суббота, 27 декабря, 17:30
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова «Чеховка» (Московский проспект, 39)
Концерт организуют участники народной акции «Нарядим ёлку вместе». В программе — лирические и патриотические песни, а также чтение стихов.
Вход свободный.
Арт-бук вечеринка «У Высоцкого»6+
Когда: суббота, 27 декабря, 15:00 (мастер-классы), 16:00 (концерт)
Где: Библиотека имени В. С. Высоцкого (Бакинская, 11)
В программе — мастер-классы по ручному ткачеству и созданию новогодних игрушек, викторины и выступление вокально-инструментальной группы «Кактусы». Организаторы обещают «весёлую и интересную вечеринку, где каждый найдет занятие по душе».
Вход свободный.
PUNK MARKET18+
Когда: суббота, 27 декабря
Где: Bus Station (Генделя, 3а)
Традиционная новогодняя дизайн-ярмарка от Chipi Clo для тех, кто покупает подарки в последний момент. В программе: ярмарка, музыка и веселье.
Вход свободный.
Выставка «Новые имена 2025»0+
Когда: суббота, 27 декабря, 14:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)
В «Воротах» пройдёт торжественное открытие выставки по итогам открытого конкурса. В проекте участвовали фотографы из разных городов, областей и республик России. На вечере можно будет пообщаться с победителями, а сами они получат дипломы.
Вход свободный.