«Щелкунчик» и вечеринка «У Высоцкого»: куда сходить бесплатно в последние выходные года

В последние выходные декабря у всех полно дел... или нет? Для тех, кто хочет отвлечься от суеты, организуют несколько лекций и концертов. «Клопс» по традиции рассказывает о мероприятиях со свободным входом.

Специальный показ «Щелкунчика»12+ Когда: суббота, 27 декабря, 15:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) В рамках проекта «Шедевры мирового балета на экране» покажут экранизацию балета «Щелкунчик» хореографа Джорджа Баланчина. В этой версии 1993 года партию Щелкунчика исполнил Маколей Калкин. Перед просмотром искусствовед Екатерина Илюшкина прочтёт мини-лекцию об истории постановки. Вход свободный.

Концерт группы «Пурпурный дождь»18+ Когда: суббота, 27 декабря Где: паб «Ельцин» (Гаражная, 2) Новогодняя вечеринка с конкурсами, подарками и концертом группы «Пурпурный дождь». В программе — презентация нового клипа на песню «Виноград». Дресс-код — «мокрый и блестящий». Вход свободный.

Концерт «Вместе — дружная семья»0+ Когда: суббота, 27 декабря, 17:30 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова «Чеховка» (Московский проспект, 39) Концерт организуют участники народной акции «Нарядим ёлку вместе». В программе — лирические и патриотические песни, а также чтение стихов. Вход свободный.

Арт-бук вечеринка «У Высоцкого»6+ Когда: суббота, 27 декабря, 15:00 (мастер-классы), 16:00 (концерт) Где: Библиотека имени В. С. Высоцкого (Бакинская, 11) В программе — мастер-классы по ручному ткачеству и созданию новогодних игрушек, викторины и выступление вокально-инструментальной группы «Кактусы». Организаторы обещают «весёлую и интересную вечеринку, где каждый найдет занятие по душе». Вход свободный.

PUNK MARKET18+ Когда: суббота, 27 декабря Где: Bus Station (Генделя, 3а) Традиционная новогодняя дизайн-ярмарка от Chipi Clo для тех, кто покупает подарки в последний момент. В программе: ярмарка, музыка и веселье. Вход свободный.