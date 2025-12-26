Статья

«Щелкунчик» и вечеринка «У Высоцкого»: куда сходить бесплатно в последние выходные года

«Щелкунчик» и вечеринка «У Высоцкого»: куда сходить бесплатно в последние выходные года - Новости Калининграда | Иллюстрация: Midjourney
Иллюстрация: Midjourney

В последние выходные декабря у всех полно дел... или нет? Для тех, кто хочет отвлечься от суеты, организуют несколько лекций и концертов. «Клопс» по традиции рассказывает о мероприятиях со свободным входом.

Специальный показ «Щелкунчика»12+

Когда: суббота, 27 декабря, 15:00

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

В рамках проекта «Шедевры мирового балета на экране» покажут экранизацию балета «Щелкунчик» хореографа Джорджа Баланчина. В этой версии 1993 года партию Щелкунчика исполнил Маколей Калкин. 

Перед просмотром искусствовед Екатерина Илюшкина прочтёт мини-лекцию об истории постановки. 

Вход свободный.

Концерт группы «Пурпурный дождь»18+

Когда: суббота, 27 декабря

Где: паб «Ельцин» (Гаражная, 2)

Новогодняя вечеринка с конкурсами, подарками и концертом группы «Пурпурный дождь». В программе — презентация нового клипа на песню «Виноград». Дресс-код — «мокрый и блестящий».

Вход свободный.

Концерт «Вместе — дружная семья»0+

Когда: суббота, 27 декабря, 17:30

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова «Чеховка» (Московский проспект, 39)

Концерт организуют участники народной акции «Нарядим ёлку вместе». В программе — лирические и патриотические песни, а также чтение стихов. 

Вход свободный.

Арт-бук вечеринка «У Высоцкого»6+

Когда: суббота, 27 декабря, 15:00 (мастер-классы), 16:00 (концерт)

Где: Библиотека имени В. С. Высоцкого (Бакинская, 11)

В программе — мастер-классы по ручному ткачеству и созданию новогодних игрушек, викторины и выступление вокально-инструментальной группы «Кактусы». Организаторы обещают «весёлую и интересную вечеринку, где каждый найдет занятие по душе». 

Вход свободный.

PUNK MARKET18+

Когда: суббота, 27 декабря

Где: Bus Station (Генделя, 3а)

Традиционная новогодняя дизайн-ярмарка от Chipi Clo для тех, кто покупает подарки в последний момент. В программе: ярмарка, музыка и веселье.

Вход свободный.

Выставка «Новые имена 2025»0+

Когда: суббота, 27 декабря, 14:00

Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)

В «Воротах» пройдёт торжественное открытие выставки по итогам открытого конкурса. В проекте участвовали фотографы из разных городов, областей и республик России. На вечере можно будет пообщаться с победителями, а сами они получат дипломы.

Вход свободный.

