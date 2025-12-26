«Мировые часы» и 9 мозаик: в Калининградской области стало больше объектов культурного наследия

В Калининградской области появились новые официально признанные объекты культурного наследия. Перечень пополнили в соответствии с рекомендациями научно-методического совета при региональной Службе ОКН. Организация опубликовала результаты голосования.
Мозаичное искусство
Эксперты обсудили несколько мозаичных панно советского периода. Почти все варианты, вынесенные на обсуждение, стали объектами культурного наследия.
В том числе:
- Мозаичное панно с горельефом «Музы искусства» на южном фасаде Дома культуры в Правдинске;
- Панно 1979 года из Светлогорска, размещённое на фасаде санатория «Янтарный берег»;
- Мозаика «Книга — источник знаний» на фасаде библиотеки имени Н. Ф. Фёдорова в Светлом;
- Панно в фойе большого зала Калининградского театра эстрады («Дом искусств»);
- Мозаика «Трезвость — норма нашей жизни», расположенная в Калининграде на Барнаульской;
- Два панно с горельефами на тему семьи и брака, размещённые на фасаде калининградского Дворца бракосочетаний;
- «Космическое» панно, которое находится в Зоологическом переулке;
- Мозаика «Урожай» на здании колледжа Западного филиала РАНХиГС при Президенте РФ на Артиллерийской;
- Панно «Времена года» на южном берегу Нижнего пруда.
Не повезло только декору на фасадах здания автостанции и отеля «КёнигАвто» на Московском проспекте. Семеро членов совета поддержали признание объекта культурной ценностью, одиннадцать — высказались против.
Мельница, «Юность» и «Мировые часы»
Одним из наиболее масштабных объектов, вынесенных на рассмотрение, стала мельница в Правдинске, построенная в XIX веке. Объект расположен на улице Калининградской, 4-6.
В состав комплекса входят здание склада, жилой дом с конторой, дымовая труба, дамба и руины самой мельницы. Четырнадцать членов совета высказались за то, чтобы внести её в перечень, четверо — против.
«Мировые часы» на улице Шевченко в Калининграде тоже вошли в список объектов культурного наследия. За оказались двенадцать членов совета, против — в два раза меньше.
Монументальное граффито на фасаде Дворца спорта «Юность» на улице Маршала Баграмяна, признали памятником единогласно.
Еврейское кладбище
Эксперты обсудили также объект мемориального характера — Еврейское кладбище у Королевских ворот, основанное в 1875 году. За признание объекта проголосовали двенадцать членов совета, против — шестеро.
Однако власти отказались вносить его в перечень. Как прокомментировали в службе ОКН, в начале 2024 года на том же участке, где расположено кладбище, выявили объект археологического наследия. То есть эта территория уже находится под защитой государства. «Смысла удваивать объекты на одной территории не видим», — заключили в службе ОКН.
Объекты, которые могут обладать культурной ценностью, сначала попадают в перечень ООП ОКН (объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия). В этом статусе они защищены от сноса и перестройки. Потом потенциальные памятники изучают эксперты, которые дают рекомендацию службе ОКН: признавать ли объект ценным. Следом уже служба принимает решение о внесении его в перечень.
«Клопс» писал, что эксперты рекомендовали включить три известных в Калининграде здания в список памятников.