«Мировые часы» и 9 мозаик: в Калининградской области стало больше объектов культурного наследия

Эксперты обсудили несколько мозаичных панно советского периода. Почти все варианты, вынесенные на обсуждение, стали объектами культурного наследия.

Не повезло только декору на фасадах здания автостанции и отеля «КёнигАвто» на Московском проспекте. Семеро членов совета поддержали признание объекта культурной ценностью, одиннадцать — высказались против.

Мельница, «Юность» и «Мировые часы»

Одним из наиболее масштабных объектов, вынесенных на рассмотрение, стала мельница в Правдинске, построенная в XIX веке. Объект расположен на улице Калининградской, 4-6.

В состав комплекса входят здание склада, жилой дом с конторой, дымовая труба, дамба и руины самой мельницы. Четырнадцать членов совета высказались за то, чтобы внести её в перечень, четверо — против.

«Мировые часы» на улице Шевченко в Калининграде тоже вошли в список объектов культурного наследия. За оказались двенадцать членов совета, против — в два раза меньше.

Монументальное граффито на фасаде Дворца спорта «Юность» на улице Маршала Баграмяна, признали памятником единогласно.