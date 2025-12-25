Статья

«Локомотив» проведет в Калининграде два январских матча с «Енисеем» и «Ленинградкой»

17:32
В калининградском дворце спорта «Янтарный» в январе пройдут два домашних матча «Локомотива». Начало года команда проводит при поддержке трибун, и каждая встреча станет важным этапом в борьбе за лидерство. 

1. «Локомотив» — «Енисей»

6 января, 18:00

Январская программа для болельщиков стартует принципиальным противостоянием. В первом круге красноярский «Енисей» сумел одержать победу над «Локомотивом» — теперь у хозяек есть все основания рассматривать эту встречу как точку перезапуска сезона: «калининградки решительно настроены взять реванш».

2. «Локомотив» — «Ленинградка»

17 января, 18:00

Матчи между этими командами традиционно привлекают повышенное внимание болельщиков и проходят в плотной борьбе. Встреча в рамках 18-го тура женской Суперлиги станет второй домашней игрой калининградской команды в январской серии. «Нас ждёт Балтийское волейбольное дерби», — подчёркивают организаторы.

Билеты без комисси покупайте на «Клопс Афише». 

