«Локомотив» проведет в Калининграде два январских матча с «Енисеем» и «Ленинградкой»

В калининградском дворце спорта «Янтарный» в январе пройдут два домашних матча «Локомотива». Начало года команда проводит при поддержке трибун, и каждая встреча станет важным этапом в борьбе за лидерство.

1. «Локомотив» — «Енисей»

6 января, 18:00

Январская программа для болельщиков стартует принципиальным противостоянием. В первом круге красноярский «Енисей» сумел одержать победу над «Локомотивом» — теперь у хозяек есть все основания рассматривать эту встречу как точку перезапуска сезона: «калининградки решительно настроены взять реванш».