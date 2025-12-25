Главные хиты и новые песни: Владимир Пресняков в марте выступит с концертом в Калининграде

В репертуаре исполнителя — 10 альбомов. Последний из них — «Нереальная любовь» — не сумел вместить все накопившиеся новые песни. Помимо сочинительства Владимир много снимается в телевизионных концертах, активно гастролирует.

В музыкальных работах «Небеса обетованные», «Никудышный ангел» и дуэте с Натальей Подольской «Я всё помню» Пресняков расширяет жанровую палитру — от романтических и сказочных песен до драматических.

При этом ключевые хиты никуда не исчезли: благодаря новым аранжировкам они звучат современно и актуально, сохраняя узнаваемый характер артиста.

Гостей ждут в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».