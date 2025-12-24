«Почему у тебя красный нос?»: новогодний трек от авторов «Сигмабоя» покорил российские чарты

В сети с приближением праздников завирусился новый хит: Betsy — «Под Новый год». Трек вышел в начале декабря и уже собрал больше трёх миллионов прослушиваний на YouTube. «Клопс» узнал больше об этой песне. История создания Трек записали двое музыкантов. Первая — Betsy: исполнительница завирусившихся в сети песен Sigma Boy, Simple dimpl pop it squish и Capybara. А вот кому принадлежит второй голос, авторы поначалу не раскрывали — на одном из стриминговых сервисов проходил даже конкурс, где нужно было угадать музыканта. Но теперь это уже не секрет: в дуэте с Betsy спел рокер MUKKA (Серафим Сидорин) под псевдонимом Ded M. Именно он написал текст для песни Sigma Boy. «Я помню, что каждый Новый год, когда дед наряжался Дедом морозом и нас с братом (двоюродным) отводили в другую комнату посмотреть салют, я искренне верил, что это настоящий Дед Мороз. <...> Этот свет и тепло я несу через десятки лет песнями, мыслями. Дед Мороз существует и это любовь», — написал MUKKA в своём телеграм-канале. «Под Новый год» вышла 5 декабря на лейбле Streaming Club. Авторами песни стали MUKKA и продюсер Михаил Чертищев, отец Betsy (настоящее имя певицы — Светлана Чертищева).

Новогодний хит Популярность не заставила себя долго ждать. На «Яндекс.Музыке» число слушателей Betsy после выхода песни выросло больше чем вдвое: 4,8 млн в декабре против 2,2 млн в ноябре. Других песен она в это время не выпускала — предпоследний на данный момент релиз, «БЛП», появился в октябре. Трек ворвался в чарт «Яндекс.Музыки» на следующий день после премьеры, стартовав с 94 места. За 18 дней он добрался до первого. На «МТС Музыке» композиция попала в несколько крупных подборок, включая «Главные треки недели», «Топ 100» и «Новогодние премьеры». Новогодний хит попал и в топ-100 по версии сервиса Shazam, заняв второе место. Трек «зашазамили» больше 200 тысяч раз. Заметили песню не только в России: она оказалась на 108 месте в мировом чарте Apple Music. В мировом Shazam к концу декабря песня попала на 20 место.

Что думают слушатели Музыкальные критики хвалят трек за свежесть. Благодаря современной подаче, юмору и лёгкому цинизму песня отличается от привычных и поднадоевших уже новогодних баллад. Песню уже больше 100 тысяч раз использовали для видео в TikTok. Она даже породила танцевальный тренд с особыми праздничными жестами. Танцоры ударяют локтями вдоль туловища, закидывают воображаемый мешок с подарками за спину, указывают на свой нос и повторяют другие движения, подсказанные Betsy. Мнения комментаторов на музыкальных площадках, как обычно, разделились. Одни радуются, что нашли новый рингтон, и готовятся провести с этой песней все каникулы, а другие жалуются, что ещё не отошли от «Сигмабоя». Что пишут слушатели на YouTube: «Впервые вижу, чтобы песня Betsy так качала».

«Нестандартно, ярко, празднично. С первого прослушивания добавила, буду гонять весь декабрь».

«Спасибо, у меня новогодний вайб появился».

«Прикольная! Настроение поднимет, когда очень грустно».

«Требуем 10-часовую версию!»