От советского кино до мировых рок-хитов: баянист Валерий Сёмин выступит с концертами в Калининграде

В калининградском дворце железнодорожников 7 и 8 июня пройдут концерты заслуженного артиста России, баяниста Валерия Сёмина. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Билеты без комиссии на Афише Клопс

Создатель и руководитель фолк-группы «Белый день» исполняет музыку разных культур и жанров. В репертуаре виртуоза более 500 произведений. Это авторские композиции, песни советских кинофильмов, застольные, комсомольские, военные, популярные зарубежные мелодии, музыка народов мира, вальсы, танго и фокстроты.

В начале 90-х музыкант основал проект «Балалайка in Rock», где на русских народных инструментах исполнялись поп- и рок-шлягеры The Beatles, Deep Purple, Metallica.

Публику ждёт яркий вечер с любимыми песнями и народным караоке, добрым юмором и живым общением.

Начало в 18:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».