Проект ремонта Аусфальских ворот у памятника 1200 гвардейцам одобрили эксперты

Аусфальские ворота — один из немногих уцелевших элементов фортификационной системы Кёнигсберга. Они давно нуждались в ремонте, и соответствующий проект уже одобрен специалистами. Это следует из акта государственной экспертизы, который опубликован на сайте региональной службы ОКН.

Часть оборонительного кольца

Ворота возвели в 1866—1869 годах, когда оборонительные сооружения в черте Кёнигсберга активно перестраивали. Этот объект относился к укреплениям Краузенекского нижнего фронта.

Проект ворот разработал знаменитый немецкий инженер Эрнст Людвиг фон Астер, который также занимался укреплениями Кёльна, Дрездена и Торгау. Архитектурный стиль — неоготика, характерная для фортификации середины XIX века.

Аусфальские ворота изначально предназначались исключительно для пешеходов. Об этом свидетельствует широкая одномаршевая лестница, сложенная из гранитных блоков. Войти в них можно было через ров по узкому деревянному мосту, который стоял на опорах из керамического кирпича и гранитных плит.

Ворота были оснащены по всей фортификационной моде того времени: они включали казематы, боевую платформу с зубчатым парапетом, блокгауз и защитную грунтовую насыпь. Стены были облицованы гранитными плитами, а арка прохода украшена кирпичным зубчатым фризом.

В начале XX века часть вальных укреплений Кёнигсберга разобрали. Узкая арка Аусфальских ворот тоже рисковала, поскольку стала мешать транспортному потоку. В 1911 году рядом устроили новый проезд, и ворота оказались ниже уровня дороги.

После Второй мировой войны сооружение использовали сначала как склад, затем — как бомбоубежище школы милиции. Позднее через ворота был проложен коллектор сточных вод. В 1993 году на верхней боевой платформе возвели православную часовню Святого Георгия Победоносца.

Несмотря на трудную историю, сооружение в целом сохранило свой архитектурный облик — поэтому его и признали памятником.