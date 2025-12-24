Проект ремонта Аусфальских ворот у памятника 1200 гвардейцам одобрили эксперты

Аусфальские ворота — один из немногих уцелевших элементов фортификационной системы Кёнигсберга. Они давно нуждались в ремонте, и соответствующий проект уже одобрен специалистами. Это следует из акта государственной экспертизы, который опубликован на сайте региональной службы ОКН.
Часть оборонительного кольца
Ворота возвели в 1866—1869 годах, когда оборонительные сооружения в черте Кёнигсберга активно перестраивали. Этот объект относился к укреплениям Краузенекского нижнего фронта.
Проект ворот разработал знаменитый немецкий инженер Эрнст Людвиг фон Астер, который также занимался укреплениями Кёльна, Дрездена и Торгау. Архитектурный стиль — неоготика, характерная для фортификации середины XIX века.
Аусфальские ворота изначально предназначались исключительно для пешеходов. Об этом свидетельствует широкая одномаршевая лестница, сложенная из гранитных блоков. Войти в них можно было через ров по узкому деревянному мосту, который стоял на опорах из керамического кирпича и гранитных плит.
Ворота были оснащены по всей фортификационной моде того времени: они включали казематы, боевую платформу с зубчатым парапетом, блокгауз и защитную грунтовую насыпь. Стены были облицованы гранитными плитами, а арка прохода украшена кирпичным зубчатым фризом.
В начале XX века часть вальных укреплений Кёнигсберга разобрали. Узкая арка Аусфальских ворот тоже рисковала, поскольку стала мешать транспортному потоку. В 1911 году рядом устроили новый проезд, и ворота оказались ниже уровня дороги.
После Второй мировой войны сооружение использовали сначала как склад, затем — как бомбоубежище школы милиции. Позднее через ворота был проложен коллектор сточных вод. В 1993 году на верхней боевой платформе возвели православную часовню Святого Георгия Победоносца.
Несмотря на трудную историю, сооружение в целом сохранило свой архитектурный облик — поэтому его и признали памятником.
Состояние на сегодня
Сейчас ворота находятся в центре Калининграда, прямо под проезжей частью Гвардейского проспекта. Восточный фасад обращён к улице генерала Буткова, западный — к мемориальному комплексу «Парк Победы».
Владелец Аусфальских ворот сейчас — ГБУК «НПЦ по охране памятников», входящее в структуру службы охраны памятников.
Общая площадь сооружения составляет 599,5 м2, а площадь относящейся к нему земли — 525 м2. Неподалёку находятся ещё два сохранившихся памятника: Железнодорожные ворота и редюит бастиона «Штернварте» (Астрономический).
Согласно обследованиям, общее состояние памятника — ограниченно работоспособное. Это относится к фундаментам, несущим стенам, крыше, козырькам парапета и зубцам. Местами, однако, зафиксированы утраты кладки и выветривание швов.
Некоторые элементы с годами пришли в аварийное состояние. Например, нехорошо себя чувствуют стены в местах, где утрачена штукатурка.
Наружные стены ворот сложены из полнотелого керамического кирпича и бутового камня. Обследование выявило биологические поражения, диагональные трещины и утраты кладки. Местами разрушился кирпич и вымылся строительный раствор.
Что планируют сделать
Проект, который уже одобрили эксперты, предусматривает комплекс ремонтных и реставрационных работ. В частности, планируется очистить кладку от загрязнений и плесени, заделать трещины, восстановить швы и заменить повреждённые кирпичи.
Авторы проекта предлагают отремонтировать козырьки парапета и зубцов и оголовники опор моста, а также восстановить отделочный слой въездной части (которая сейчас заложена).
Отдельный блок работ касается каменной и бутовой кладки — цоколя, опор моста и подпорных стен. Предусмотрены инъекционные работы, расчистка навалов грунта и ремонт системы водоотведения на верхней площадке. Наружные стены нужно будет обработать гидрофобизирующими составами.
Эксперты пришли к выводу, что эти работы не окажут негативного влияния на памятник.
В 2018 году в Аусфальских воротах заказывали противоаварийные работы за 1,5 млн рублей.