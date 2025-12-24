«Чудеса реальны, если верить Господу»: калининградский пастор — о Рождестве, проповедях и рецепте счастья

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Рождество — важнейший праздник для всех христиан. И у каждой исторической церкви есть свои особые рождественские традиции. Старший пастор церкви «Слово жизни» в Калининграде Геннадий Лазарев рассказал «Клопс» о том, как к этому празднику относятся евангельские христиане. — Для вашей церкви Рождество — важный праздник? — Да, безусловно. Рождество и Пасха — это два главных праздника христианства. Если церковь не празднует Рождество, у меня возникает вопрос, можно ли её вообще назвать христианской. Христианство основано на вере в то, что Иисус Христос — Вторая Ипостась Святой Троицы, Бог Сын — пришёл на землю во плоти, чтобы умереть на кресте за грехи всего человечества и воскреснуть на третий день. — Как у вас проходит Рождество? — Мы проводим праздничное богослужение. В церкви в эти дни особая атмосфера праздника и радости — от осознания, что родился наш Спаситель. После Рождественского богослужения мы приглашаем всех к праздничному столу. Взрослые продолжают общение, а дети получают традиционные рождественские подарки. Подготовка к празднику начинается заранее, за четыре недели, — этот период называется адвент, от латинского Adventus — Пришествие. Это время покаяния, прощения и радостного ожидания Рождества. Верующие готовят свои сердца и свои дома к этому великому событию. Это очень важная традиция, которая помогает сместить фокус с суеты, проблем и нужд и глубже задуматься, что сделал Господь для человечества.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

— Чем Рождество в вашей церкви отличается от остальных? — Мы говорим, что мы — «Современная церковь с древним посланием». То есть мы используем современное оборудование и технику, чтобы как можно понятнее донести до общества древнее послание от Господа. Быть современной церковью — это очень непростая задача. Методы донесения информации могут быть новыми, но литургия — ход богослужения — и содержание проповеди должны оставаться неизменно библейским. В Библии очень много говорится о благоговении и о страхе Божьем. Я считаю, что псалмы и гимны поклонения должны быть христоцентричными и с богословским наполнением.

— Сколько человек в общине? — Наша община небольшая — чуть больше ста человек. — И эта община собралась вокруг вас? — С 2003 года вокруг нас с супругой начала формироваться группа людей, которые желали изучать Священное Писание. В 2011 году мы были официально рукоположены на пасторское служение в Калининграде, а в 2013 году церковь прошла официальную регистрацию в Министерстве юстиции. Люди приходят к нам в церковь, впечатлённые внешним видом, музыкой, светом, атмосферой. Но как только начинается библейская проповедь, [иногда] оказывается, что не всем нравится, что написано в Слове Божьем. Но если бы я проповедовал то, что приятно слышать людям, я был бы руководителем клуба по интересам, а не пастором церкви. Когда библейская проповедь касается сердца и начинает бередить греховные помыслы, это не пастор или проповедник вас обличает, а Слово Божье. В книге «Притчи Соломона» сказано: «Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Нужно исследовать своё сердце. Слово Божье — как зеркало. Чудо в том, что библейскую проповедь все слышат по-разному. Цитата из Писания может обличить одного человека и открыть ему что-то. А другой увидит в этом же тексте нечто своё.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

— Многие верующие — да и атеисты тоже — в Рождество ждут чуда. Как вы к этому относитесь? — В Евангелии от Иоанна (15:7) Господь говорит: «Если пребудет во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите и будет вам». Чудеса реальны, если верить Господу и Его Слову. Иисус Христос исцелял больных, воскрешал мертвых. Бог сотворил человека для того, чтобы общаться с ним — и в том числе отвечать на его молитвы. Конечно, есть крайности. Однажды один молодой человек спросил: «Почему мне Господь не отвечает? Я у него попросил машину с тонированными стёклами и на литых дисках, но ответа до сих пор нет». Мне сложно судить, но возможно, Господь знал, что этому парню на тот момент эта машина только навредит. Есть вещи, которые нам не полезны. Мы же не будем давать своим детям, то что им не полезно — так и наш Небесный Отец не будет давать Своим детям то, что может навредить. Просить в молитве у Бога можно и нужно. Писание говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам.

Фото: церковь «Слово Жизни»

— Как понять, о чём нужно просить? — В Писании сказано: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою». Человек всё равно однажды подведёт и разочарует. Но когда ты обращаешься к Богу и Божьему Слову, становится понятно, о чём просить, а о чём нет.

— А что нужно людям для счастья? — Счастье не зависит от внешних обстоятельств, оно внутри человеческого сердца. Нужно радоваться тому, что сегодня Господь нам даёт, быть благодарным Богу и людям. И счастье будет открываться для человека всё больше и больше. В книге притч Соломона написано: «Глаза глупца — на краю земли». Он думает, что счастье будет где-то там и до него надо дойти, но счастье — это жить сегодня, наслаждаться отношениями с родителями, семьёй, друзьями, своей работой — и всем, что имеете сегодня. Завтра будет другой день. В России общины евангельских христиан начали формироваться, когда Библию стали переводить на языки народов Российской Империи, и особенно — после появления в 1876 году Синодального перевода. Официальный статус евангельские христиане получили с изданием Указа «О веротерпимости» 1905 года. Сейчас в России к этому движению относят различные христианские общины. Церковь «Слово Жизни» входит во Всесоюзное Содружество Евангельских Христиан (ВСЕХ).