С детьми, вдвоём или в одиночку: 10 спектаклей калининградской драмы, которые можно посмотреть на январских каникулах

Иллюстрация: Алиса Игонина / Midjourney

В репертуаре Калининградского драмтеатра в дни январских выходных легко найти спектакль под разный возраст и настроение: утренние семейные сказки сменяются вечерними комедиями, классикой и современной прозой. Рекомендуем десять ярких постановок. 1. «Рецепт праздника» 27 декабря, 6, 7 и 8 января, 11:00 Семейная новогодняя сказка о пропаже, которая может лишить целую деревню главного символа торжества — праздничного пирога. В канун Нового года традиционное угощение таинственно исчезает, и жителям предстоит понять, что важнее всего в ожидании чуда и кто способен вернуть не только утерянный праздник, но и веру в него. История наполнена зимним волшебством, юмором и добрым приключенческим настроением. Важно: билеты приобретаются отдельно для ребёнка и взрослого; дети до 7 лет допускаются только в сопровождении родителей.

2. «Принцесса на горошине» 28 и 29 декабря, 3, 4 и 5 января; 11:00 Новая сценическая версия сказки Андерсена превращается в трогательную историю о мечтах, звёздах и поиске своего человека. Юная Аврора, влюблённая в космос, грезит о параде планет, а Принц скрывается от нежеланных невест в обсерватории на вершине башни. Судьбоносная встреча происходит в редкий день, когда небесные тела выстраиваются в особом порядке — и тогда сказка звучит как настоящая «музыка космоса». Спектакль для семейного просмотра с романтикой, юмором и ощущением новогоднего чуда. Важно: билеты приобретаются отдельно для ребёнка и взрослого; дети до 7 лет допускаются только в сопровождении родителей.

3. Бэби-спектакль «Северное сияние» 2-8 января В основе спектакля — трогательная история о маленькой девочке, обитателях Крайнего Севера и новогоднем чуде, которое объединяет героев. Действие разворачивается в камерной атмосфере: звучит живая музыка, зрители могут не только наблюдать за происходящим, но и прикасаться к персонажам. Малыши размещаются на подушках и ковре перед сценой, взрослые — в креслах позади. Количество зрителей на каждом показе ограничено, чтобы сохранить комфортную атмосферу. Билеты необходимо приобретать как на ребёнка, так и на сопровождающего взрослого.

4. «Что делать женщине» 3 января, 19:00 Комедия по пьесе Александра Цыпкина, в которой автор с юмором и долей цинизма говорит «о чём не очень принято». Действие происходит в мегаполисе. Главная героиня — успешная бизнес-леди — не может предпочесть одного из двух своих любовников: каждый хорош и интересен по-своему. Внезапно она узнаёт, что скоро станет бабушкой, и теперь надо выбрать дедушку. «Как ни странно, внешняя провокационность темы ведёт к откровенному разговору о традиционных семейных ценностях. Спектакль зрительский, скучно не будет никому», — обещают создатели.

5. «Женитьба» 6 января, 19:00 Лирическая комедия подарит зрителям встречу с яркими, очаровательными, своеобразными персонажами, которые попадают в курьезные и смешные обстоятельства. Режиссёр Михаил Салес так говорит о спектакле: «Русский классик Николай Васильевич Гоголь не нуждается в представлении. Его пьесы навсегда завоевали сердца наших зрителей. И «Женитьба», где тема поиска героями второй половины передаётся с искромётным юмором и потрясающим обаянием, не является исключением».

6. «Требуется лжец» 7 января, 19:00 Знаменитый стоматолог Теофилос Ферекис не только умело лечил, но и мастерски заговаривал зубы своим пациентам. Их доверие обернулось для него избранием в депутаты городского законодательного собрания. И тогда от незадачливого доктора стали требовать исполнения предвыборных обещаний.

7. «Гудбай, Берлин» 8 января, 19:00 История в жанре роуд-муви повествует о сумасшедшем путешествии двух ребят. Трудные и одинокие парни, у которых проблемы как дома, так и в школе. В летние каникулы им не видать морей — их тянет на приключения. Произведение Вольфганга Херрндорфа — оммаж фильму «Достучаться до небес».

8. «Пижама на шестерых» 9 января, 18:00 Постановка по одной из самых известных пьес Марка Камолетти впервые была представлена в парижском театре Michel в 1985 году и выдержала 900 показов. Пьеса переведена на многие языки мира и дважды была показана на Бродвее. Комедия положений, в которой сама идея перевёртышей и подмен доведена автором до абсурда. Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается многолюдной вечеринкой с участием всех жён и любовниц.

9. «Мёртвые души» 10 января, 18:00 Вольная трактовка Нины Садур поэмы Николая Гоголя приводит героя «из прекрасного далёка» в Россию, дав ему в спутницы загадочную и холодную, как ночь, Незнакомку. Девушка обольщает Чичикова, обещая ему исполнение всех тайных желаний. Затем выманивает его из дальнего путешествия на родину, чтобы отдать во власть тёмных сил и разнообразной нечисти. Главный герой проходит через всю пьесу, окружённый туманом тайны и мистики, находясь на грани между жизнью и смертью.

10. «Пролетая над гнездом кукушки» 11 января, 18:00 Сценическая интерпретация культового романа One Flew Over the Cuckoo’s Nest Кена Кизи. В 60-е годы прошлого века произведение назвали манифестом «поколения рассерженных» в Америке. Режиссёр Евгений Маленчев решил отойти от экранизации Милоша Формана, взял за основу спектакля произведение, но добавил некоторые моменты из киносценария в качестве оммажа.