Лекции, мастер-классы
Наталья Гончарова: Амазонка русского авангарда

Наталья Гончарова: Амазонка русского авангарда

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6+

Дата и место

12 июля
воскресенье
16:00
Янтарь-Холл

О событии

Проект «Культур-Мультур» приглашает вас на лекцию из цикла «Великие модернисты», посвященную творчеству выдающейся русской художницы Натальи Сергеевны Гончаровой (1881–1962).

Живописец, график, мастер театральной декорации, Гончарова стояла у истоков русского авангарда, вдохновляясь национальными традициями для создания новаторских произведений. Ее работы стали символом синтеза древнерусской архаики и смелых художественных экспериментов.

На лекции вы узнаете:

  • Как Гончаров пришла от неопримитивизма к лучизму?
  • Проанализируем ключевые произведения художницы
  • Как Сергей Дягилев и Наталья Гончарова работали над «Русскими балетами»?
  • А также окунемся в историко-культурный контекст эпохи.