Наталья Гончарова: Амазонка русского авангарда

Дата и место
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12 июля
воскресенье
|16:00
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Наталья Гончарова: Амазонка русского авангарда2026-07-12T16:00:00.000+02:00
О событии
Проект «Культур-Мультур» приглашает вас на лекцию из цикла «Великие модернисты», посвященную творчеству выдающейся русской художницы Натальи Сергеевны Гончаровой (1881–1962).
Живописец, график, мастер театральной декорации, Гончарова стояла у истоков русского авангарда, вдохновляясь национальными традициями для создания новаторских произведений. Ее работы стали символом синтеза древнерусской архаики и смелых художественных экспериментов.
На лекции вы узнаете:
- Как Гончаров пришла от неопримитивизма к лучизму?
- Проанализируем ключевые произведения художницы
- Как Сергей Дягилев и Наталья Гончарова работали над «Русскими балетами»?
- А также окунемся в историко-культурный контекст эпохи.