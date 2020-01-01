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Вокруг Амадея

Вокруг Амадея

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Дата и место

22 августа
суббота
18:00
Кафедральный собор

О событии

Гений Моцарта был заметен с раннего детства. В восемь лет он написал симфонию, в 11 были готовы две оперы. Мальчиком занимался его отец Леопольд, одним из преподавателей был итальянский композитор и музыковед Падре Мартини. Кто еще окружал Моцарта, чья музыка его вдохновляла и предлагала уроки без посредничества учителей — показывают Карина Деборд (сопрано) и Елена Кейлина-Ройтер (орган). 

В программе: Г.Ф. Гендель, Дж. Фрескобальди, А. Вивальди, П. Мартини, В.А. Моцарт, И.С. Бах