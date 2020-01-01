Танцуя сквозь века

Дата и место
|
16 августа
воскресенье
|18:00
|
Кафедральный собор
О событии
Когда мы слушаем Второй хорал Франка, мы не всегда отдаем себе отчет, что внутри этой музыки живет танец. С рондо или бурре и пассемезе из коллекции из коллекции Преториуса «Терпсихора» все гораздо очевиднее.
Самые разные танцы — движение тела ли, мысли — исследует Александра Бартфельд (орган).
В программе: М. Преториус, И. Пахельбель, С. Франк, М.-Т. фон Парадиз, Ж.-Б. Робен, Л. Боэльман, М. Дюрюфле, Л. Вьерн, Ж. Ален, К. Сен-Санс