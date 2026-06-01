Театр
Аудиоспектакль «Дорога эпох»

Аудиоспектакль «Дорога эпох»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Расписание

12 июня
пятница
14:00
Янтарь-Холл
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12 июня
пятница
16:00
Янтарь-Холл
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13 июня
суббота
14:00
Янтарь-Холл
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13 июня
суббота
16:00
Янтарь-Холл
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О событии

«Дорога эпох»: погружение в живую историю Калининградской области. 

В Арт-пространстве «Янтарь-холл» состоится премьера аудиоспектакля «Дорога эпох» — масштабного проекта, который бережно воссоздает историю региона.

Творческая группа подошла к созданию атмосферы с особым вниманием к деталям. Часть декораций не бутафория, а настоящие предметы из прошлого, которые хранят память о ключевых моментах становления области.

О спектакле

Этот проект — ваш «наушник» в прошлое. Через звук, слово и предметный мир зрители услышат:

  • Стук колес поезда, везущего первых переселенцев в неизвестность;
  • Смех и слезы тех, кто строил новую жизнь на послевоенных руинах;
  • Ритм современного Калининграда — города, который стал домом для многих поколений.

В основе — реальные истории, воспоминания и архивные материалы. Спектакль не просто рассказывает о событиях — он дает почувствовать, как менялся регион через судьбы обычных людей.

Декорации и аудиотекст станут лишь отправной точкой: именно ваше воображение вдохнёт жизнь в персонажей, наделив их лицами и фигурами. Зритель не останется пассивным наблюдателем, а станет полноценным участником действия. По ходу развития сюжета зритель будет перемещаться между различными локациями, каждая из которых соответствует определённой эпохе и атмосфере.

«Мы хотели, чтобы каждый зритель не просто узнал факты, а буквально прикоснулся к прошлому. Поэтому в декорациях есть подлинные вещи: чемоданы переселенцев, фотографии, личные вещи, инструменты… Это делает историю осязаемой», говорит директор театра «Янтарь-холл» Нина Михайловна Тупий.

Постановочная команда:

  • Режиссер, художник-постановщик: Данила Красницкий
  • Звукорежиссер, саунд дизайн: Алексей Лисаченко
  • Драматургия: Анастасия Шматова, Данила Красницкий
  • Моушн-дизайн: Кирилл Колобенин