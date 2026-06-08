Расписание
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26 сентября
суббота
|16:00
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Романтические итальянские тенора (Romantic Italian Tenors)2026-09-26T16:00:00.000+02:00
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27 сентября
воскресенье
|16:00
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Романтические итальянские тенора (Romantic Italian Tenors)2026-09-27T16:00:00.000+02:00
О событии
Золотые голоса Италии — Фабио Андреотти, Джанлука Паганель и Мауро де Сантис возвращаются в Калининград с новой программой!
Фабио Андреотти — яркая звезда на небосклоне мировой сцены, один из самых востребованных оперных певцов современности.
В 2015 году Фабио создает трио «Романтические итальянские тенора», пригласив выдающихся теноров. Джанлука Паганель и Мауро де Сантис — ученики Лучано Паваротти и Андреа Бочелли.
С огромным успехом трио выступает по всему миру — от родной Италии до Южной Кореи и США на самых знаменитых площадках в сопровождении лучших симфонических оркестров.
Репертуар певцов на редкость многообразен и широк — от великой классики до джазовых опер, знаменитых мюзиклов и эстрады.