Концерты
Романтические итальянские тенора (Romantic Italian Tenors)

Романтические итальянские тенора (Romantic Italian Tenors)

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
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Расписание

26 сентября
суббота
16:00
Янтарь-Холл
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27 сентября
воскресенье
16:00
Музыкальный колледж
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О событии

Золотые голоса Италии — Фабио Андреотти, Джанлука Паганель и Мауро де Сантис возвращаются в Калининград с новой программой!

Фабио Андреотти — яркая звезда на небосклоне мировой сцены, один из самых востребованных оперных певцов современности.

В 2015 году Фабио создает трио «Романтические итальянские тенора», пригласив выдающихся теноров. Джанлука Паганель и Мауро де Сантис — ученики Лучано Паваротти и Андреа Бочелли.

С огромным успехом трио выступает по всему миру — от родной Италии до Южной Кореи и США на самых знаменитых площадках в сопровождении лучших симфонических оркестров.

Репертуар певцов на редкость многообразен и широк — от великой классики до джазовых опер, знаменитых мюзиклов и эстрады.

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