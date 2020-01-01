Фестивали, праздники
Детский фестиваль «В гостях у сказки»

Детский фестиваль «В гостях у сказки»

Отдохнуть компанией Сходить с детьми На свежем воздухе Культурный отдых
0+
Купить билет без комиссии

Дата и место

13 июня
суббота
11:00
Сказочная деревня Холмогорье

О событии

В ПРОГРАММЕ ДНЯ:

  • Затеи Бабы Яги в волшебном лесу (11.00-16.00)
  • В гостях у Кикиморы (11.30-16.00)
  • AR-️КВЕСТ «В поисках волшебных предметов» (11.30 -15.30)
  • ЭКСКУРСИЯ по деревне с 11.00 до 14.00 (каждый час)
  • Игры и танцы с Василисой прекрасной в 12.00-12.30
  • Мастер класс по ходулям (11.00-16.00)
  • Сказочные ФОТО зоны (11.00-16.00)
  • Конкурс рисунка «Холмогорье глазами юных художников» на главный приз Холмогорья
  • Рыбалка для детей у озера (11.00-16.00)
  • Сказка «Волшебный полёт». Представляет театр «Невеличка» с чудесами в 12.30
  • МАСТЕР-КЛАССЫ в волшебных домиках-мастерских (11.30-16.00)
  • Парад сказочных героев. Конкурс костюмов среди юных зрителей на главный приз Холмогорья в 13.30
  • Музыкальная сказка под звуки гуслей на берегу озера «Летний переполох» на берегу озера в 14.30
  • Игровая поляна (лабиринт, городки, классики, ходули, качели, настольные игры) с 11.00 до 16.00
  • Запуск воздушных змеев в 15.30
Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.