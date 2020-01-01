Детский фестиваль «В гостях у сказки»2026-06-13T11:00:00.000+02:00
В ПРОГРАММЕ ДНЯ:
- Затеи Бабы Яги в волшебном лесу (11.00-16.00)
- В гостях у Кикиморы (11.30-16.00)
- AR-️КВЕСТ «В поисках волшебных предметов» (11.30 -15.30)
- ЭКСКУРСИЯ по деревне с 11.00 до 14.00 (каждый час)
- Игры и танцы с Василисой прекрасной в 12.00-12.30
- Мастер класс по ходулям (11.00-16.00)
- Сказочные ФОТО зоны (11.00-16.00)
- Конкурс рисунка «Холмогорье глазами юных художников» на главный приз Холмогорья
- Рыбалка для детей у озера (11.00-16.00)
- Сказка «Волшебный полёт». Представляет театр «Невеличка» с чудесами в 12.30
- МАСТЕР-КЛАССЫ в волшебных домиках-мастерских (11.30-16.00)
- Парад сказочных героев. Конкурс костюмов среди юных зрителей на главный приз Холмогорья в 13.30
- Музыкальная сказка под звуки гуслей на берегу озера «Летний переполох» на берегу озера в 14.30
- Игровая поляна (лабиринт, городки, классики, ходули, качели, настольные игры) с 11.00 до 16.00
- Запуск воздушных змеев в 15.30