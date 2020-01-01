Концерты
Ростислав Чебыкин

18+
28 июня
воскресенье
20:00
Бар «Бастион»

О событии

Вход с 19:00

Начало в 20:00

28 июня (вс) в баре «Бастион» состоится очередной сольный концерт Ростислава Чебыкина с известными хитами, новыми песнями и эксклюзивными редкостями — ну и, конечно, с традиционными байками о том, как развивается творческий путь автора.

За то время, что Чебыкин не был в Калининграде, бар «Бастион» успел переехать на новое место, а Ростислав выпустил несколько альбомов и синглов, снял клип на песню «Колхоз», совершил два грандиозных тура по стране в одиночку и с «4𝜋-бэндом» и открыл фэндом-салон. В перерывах между песнями маэстро расскажет о самых мемных случаях из всей этой движухи и ответит на ваши животрепещущие записки.