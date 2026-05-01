«Легенды рыцарей гитары»2026-05-20T19:00:00.000+02:00
О событии
Юбилейный концерт, посвящённый 25-летию создания большого детского гитарного оркестра «Los Caballeros». В программе «Легенды рыцарей гитары» зрители услышат шедевры гитарной музыки — лучшие произведения за всю историю существования коллектива.
В этот вечер на сцене — более 55 гитаристов, чьи инструменты зазвучат как единый живой организм. Публику ждёт феерия стилей и эпох: от страстных испанских мелодий до зажигательных латиноамериканских ритмов, от лирических русских романсов до шедевров мировой эстрады.
«Los Caballeros» (в переводе с испанского — «рыцари») — уникальный гитарный оркестр, созданный педагогом, композитором, дирижером Н. В. Шелухиным в 2001 году. Подобно средневековым рыцарям, защищавшим честь и достоинство, музыканты «Los Caballeros» встают на защиту прекрасной музыки, даря зрителям незабываемые эмоции.