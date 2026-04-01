Только жесткий стиль

Дата и место
17 апреля
пятница
|20:00
Бар «Бастион»
О событии
Калининградский лейбл электронной танцевальной музыки «Сплэтери» открывает новую главу «Только Жёсткий Стиль».
Здесь ритм не спрашивает разрешения. Удары быстрее сердца разрывают тишину, как молния разрывает небо. Здесь не танцуют — здесь растворяют в низких частотах себя, эмоции и границы.
Это вечер рейва без правил, кроме одного: выкладываться по полной.
Можно всё: светиться, танцевать, быть собой или тем, кого давно прятал. Приходи один или с теми, кто выдержит.
Для тех, кто любит громче и энергичнее: Вас ждут четыре часа чистого хардстайла и хардкора от резидентов «Сплэтери».
Если ты вырос на энергичной музыке — не проходи мимо. Бурный и быстрый темп, яркие мелодии и жирные ударные дают тот же драйв, что и живой концерт любимой группы.
Здесь ты найдешь ту самую энергию, за которую мы любим это — только в электронной обёртке.
Звук, от которого захватывает дыхание. Свет, который видно с закрытыми глазами. Люди, которые не смогут стоять на месте.
Вас поведут мастера стиля: Никита С-Тант / Сёрджери / Арс Тризм
И да, кое-что ещё. Этот вечер — только разминка. Тот, кто выдержит ритм 17 апреля, получит ключ. Что это за ключ и куда он ведёт — узнаете, когда пробьёт полночь.
17 апреля. «Только Жёсткий Стиль».
Вход туда, где рождается энергия.
Будет жарко.
Будет громко.
Будет по-настоящему.
Глаз змеи видит каждого.