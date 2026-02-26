Концерты
Отменен. Весенний музыкальный букет

Отдохнуть компанией Культурный отдых 8 марта
6+

Дата и место

8 марта
воскресенье
15:00
Историко-художественный музей

О событии

Концерт: Весенний музыкальный букет

КОНЦЕРТ ПОД РУКОВОДСТВОМ А.ФЕЛЬДМАНА в Международный женский день

Приглашаем встретить первый весенний праздник под звуки живой музыки в музее! В этот день для вас выступит эстрадно-духовой оркестр Черняховской детской музыкальной школы под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Фельдмана.

В программе концерта — музыкальный букет из любимых произведений от классики до рока.

Прозвучат композиции, знакомые каждому:

  • А. Зацепин «Есть только миг» 
  • Е. Дога Вальс из к/ф « Мой ласковый и нежный зверь» 
  • П. Маккартни - Д. Леннон «Yesterday» 
  • В. Агапкин «Прощание славянки» 
  • В. Цой «Звезда по имени Солнце»

и другие мелодии, создающие праздничное настроение.

Пусть этот концерт станет искренним признанием в любви и благодарности всем женщинам, которые делают наш мир ярче, добрее и прекраснее. Приходите всей семьёй, чтобы разделить этот особенный момент и услышать музыку, в которой порой так трудно подобрать слова.

