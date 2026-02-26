Отменен. Весенний музыкальный букет

Дата и место
8 марта
воскресенье
|15:00
Отменен. Весенний музыкальный букет2026-03-08T15:00:00.000+02:00
О событии
Концерт: Весенний музыкальный букет
КОНЦЕРТ ПОД РУКОВОДСТВОМ А.ФЕЛЬДМАНА в Международный женский день
Приглашаем встретить первый весенний праздник под звуки живой музыки в музее! В этот день для вас выступит эстрадно-духовой оркестр Черняховской детской музыкальной школы под управлением Заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Фельдмана.
В программе концерта — музыкальный букет из любимых произведений от классики до рока.
Прозвучат композиции, знакомые каждому:
- А. Зацепин «Есть только миг»
- Е. Дога Вальс из к/ф « Мой ласковый и нежный зверь»
- П. Маккартни - Д. Леннон «Yesterday»
- В. Агапкин «Прощание славянки»
- В. Цой «Звезда по имени Солнце»
и другие мелодии, создающие праздничное настроение.
Пусть этот концерт станет искренним признанием в любви и благодарности всем женщинам, которые делают наш мир ярче, добрее и прекраснее. Приходите всей семьёй, чтобы разделить этот особенный момент и услышать музыку, в которой порой так трудно подобрать слова.