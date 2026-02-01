Интеллектуальные игры
Марафон настольных игр для детей

6+

Дата и место

28 февраля
суббота
15:00
Детская игровая комната «Рыжий слон»

О событии

Марафон настольных игр для детей! Приглашаем ребят от 7 до 11 лет на Марафоне настольных игр!

Три игры в один день!

Наш ZOOпарк — это адаптированая для детей легендарная МАФИЯ!

Когда засыпает ЗООПАРК , просыпаются ОБОРОТНИ , и начинают творить свои оборотнические злые дела ! Победят ли мирные зверюшки или их скушают на обед оборотни, мы узнаем в финале игры!

А потом наши игроки окажутся в сказочной стране ВООБРАЖАРИУМ..  Помогут им в этом яркие карточки и друзья рядом . Эта игра  очень полезна для развития ассоциативного мышления, воображения и навыка коммуникации со сверстниками! 

Традиционно третью игру выберут участники!

И конечно,  вкусный  чай с печеньками. Для поддержки игрового духа!

Стоимость: 750 руб

Ждём вас 28 февраля,  с 15:00, по адресу: ул.Интернациональная 30, ДИК Рыжий слон