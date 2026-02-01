Дата и место
28 февраля
суббота
О событии
Марафон настольных игр для детей! Приглашаем ребят от 7 до 11 лет на Марафоне настольных игр!
Три игры в один день!
Наш ZOOпарк — это адаптированая для детей легендарная МАФИЯ!
Когда засыпает ЗООПАРК , просыпаются ОБОРОТНИ , и начинают творить свои оборотнические злые дела ! Победят ли мирные зверюшки или их скушают на обед оборотни, мы узнаем в финале игры!
А потом наши игроки окажутся в сказочной стране ВООБРАЖАРИУМ.. Помогут им в этом яркие карточки и друзья рядом . Эта игра очень полезна для развития ассоциативного мышления, воображения и навыка коммуникации со сверстниками!
Традиционно третью игру выберут участники!
И конечно, вкусный чай с печеньками. Для поддержки игрового духа!
Стоимость: 750 руб
Ждём вас 28 февраля, с 15:00, по адресу: ул.Интернациональная 30, ДИК Рыжий слон