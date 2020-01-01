Театр
«Служебный роман»

12+
«Служебный роман»
Актёры: Оксана Сташенко, Екатерина Семенова, Олег Штефанко, Любовь Тихомирова
Продолжительность: 2 часа 20 минут с одним антрактом

Дата и место

2 февраля
понедельник
19:00
ДК железнодорожников

О событии

Сюжет спектакля «Служебный роман» многим знаком по одноименному фильму: рядовой служащий экономист-статистик Толик Новосельцев, застенчивый и робкий, мечтает о должности заведующего отделом. Старый друг, Самохвалов, человек с острым взглядом и неиссякаемым юмором, советует ему флиртовать с директором заведения, строгой и неприступной «мымрой», контролирующей каждое движение подчиненных Людмилой Прокофьевной Калугиной. Он убежден, что только так Толик сможет добиться повышения. 

Толик, решает ухаживать за ней, надеясь, что её расположение поможет ему в карьере. Но вместо ожидаемого карьерного роста его ждёт неожиданная любовь, впервые в жизни, и нежность, и страх, и радость – целая гамма чувств. Он сталкивается с внутренними демонами и преодолевает свою застенчивость.

Ситуации, знакомые каждому, ироничные диалоги и искромётный юмор, а также переплетение чувств и забавных перипетий обещают незабываемую встречу со старыми и знакомыми проблемами. В спектакле раскрываются не только отношения между Толиком и Людмилой Прокофьевной, но и дружба, сложности внутреннего мира каждого героя, и красота простых человеческих радостей и переживаний. Зрителей ожидает трогательный и смешной спектакль, который заставит вспомнить свою молодость и понять, как важны взаимоотношения людей.

По мотивам киноповести Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова.