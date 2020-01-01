Дата и место
|
1 февраля
воскресенье
|18:00
|
Кафедральный собор
О событии
Англия 17 столетия, её придворная культура ранних Стюартов и пуританская этика. Старинные английские песни, сонаты и арии в исполнении сопрано и ирландского боурана (Наталия Дубровская), флейты (Антон Паисов) и органа (Олеся Кравченко).
Англичане долгое время не стремились перенимать европейские новшества, предпочитая операм смешанные жанры — драматические спектакли, в которых музыка играла важную роль, но первичны были слово и актёрская игра. В начале XVIII века для обозначения таких постановок придумали термин "семиопера" (полуопера), чтобы отличить их от "полных" опер, где каждое слово пропевалось. Фрагменты этих музыкальных спектаклей исполняются и сегодня, например, арии из семиопер Генри Пёрселла "Королева фей" и "Король Артур".
В программе: Дж. Стэнли, Г. Пёрселл, Дж. Доуленд, У. Бёрд, Генрих VIII, Г.Ф. Гендель