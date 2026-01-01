Дата и место
|
16 января
пятница
|12:00
|
День артиста2026-01-16T12:00:00.000+02:00
О событии
Калининградский музей изобразительных искусств отметит День артиста.
Дата празднования, 17 января, приурочена ко дню рождения создателя системы актёрского мастерства Константина Станиславского — первого народного артиста СССР и одного из основателей Московского художественного театра. К этому событию в Калининградском музее изобразительных искусств подготовлена специальная программа:
16 января в 12.00 и в 15.00 состоятся экскурсии по выставке «Театр скульптуры». Экспозиция представляет произведения из собрания музея: классики отечественной и мировой культуры — поэты, писатели, композиторы, ученые, актеры, запечатленные в скульптурных формах. Авторами произведений стали российские скульпторы, в том числе калининградские.
Экскурсию проводит главный научный сотрудник Калининградского музея изобразительных искусств Лада Сыроватко.
Участие в экскурсии осуществляется при условии приобретения билета на выставку «Театр скульптуры». Стоимость билетов: стандартный — 150 рублей, студенческий — 100 рублей, школьный/пенсионный — 80 рублей.
16 января в 17.30 пройдет лекция «Артисты в Бирже: художники, музыканты, актеры театра и кино»
Здание Калининградского музея изобразительных искусств (бывшая Кенигсбергская биржа) всегда было центром культурной жизни города. Здесь проводились балы, выступали с концертами и номерами знаменитые артисты, выставлялись художники мирового уровня, снимались выдающиеся кинофильмы. На лекции гости узнают, что играл Рубинштейн в стенах бывшей Биржи, как в послевоенное время здание стало декорацией к военным кинокартинам и в каких современных фильмах фигурировали его исторические фасады.
Лекцию проводит методист научно-просветительского отдела Калининградского музея изобразительных искусств Эдуард Иванков.
Стоимость входного билета на лекцию: 250 рублей для всех категорий граждан.