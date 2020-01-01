Театр
«Царевна-лягушка»

«Царевна-лягушка»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+

Дата и место

15 февраля
воскресенье
11:00
Музыкальный театр

О событии

Мюзикл «Царевна-лягушка» — это сказка о счастье! Только счастье… оно ведь у всех людей разное! Вот царь, например, мечтает о простом человеческом счастье —  об отдыхе на солнышке, о внуках, о рыбалке. А для его придворного Ерошки – синоним счастья – безделье. Старший сын царя был бы счастлив, имея много денег и экономную жену, а средний не мыслит жизни без развлечений и веселой женушки. Младшему же сыну для счастья нужна любовь, на её поиски он и отправляется. Веселая и добрая Баба Яга была бы счастлива стать «актрисой мировой». А о чём же мечтает Лягушка? Её счастье в том, чтобы за её зелёной шкуркой кто-то рассмотрел настоящую человеческую душу!